Huiszoeking in EVP-hoofdkantoor Brussel vanwege corruptieonderzoek tegen Duitse christendemocraat

De Belgische en Duitse politie hebben dinsdag doorzoekingen verricht in het hoofdkwartier van de Europese Volkspartij (EVP) in Brussel. Dat gebeurde volgens Duitse media in verband met een corruptieonderzoek tegen CDU-leider Mario Voigt (43) uit de deelstaat Thüringen.

De speurders zochten informatie en documenten over het werk van Voigt als hoofd van de digitale verkiezingscampagne voor de Europese verkiezingscampagne van 2019. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) in Erfurt bevestigde de doorzoekingen aan de regionale omroep MDR.

Voigt werd in maart 2019 aangesteld als digitale campagnemanager in het Europabrede campagneteam van EVP-fractievoorzitter Manfred Weber (CSU) en de Europese Volkspartij. Bij het zoeken naar documenten gaat het vooral om het plaatsen van een bestelling bij een internetfirma in de stad Jena (Thüringen), lichtte de OM-woordvoerder toe. Dit bedrijf zou een opdracht hebben gekregen voor de digitale verkiezingscampagne voor de EU-verkiezingen. In ruil daarvoor zou Voigt geld hebben ontvangen, vermoedt het OM.

Bij de doorzoekingen in Brussel onderzochten de rechercheurs of en zo ja hoe Voigt betrokken zou kunnen zijn geweest bij de gunning van deze opdracht. ,,We zoeken naar alles wat gebruikt kan worden om de activiteit van de verdachte bij de EVP juridisch te classificeren”, citeerde de omroep de OM-woordvoerder. Volgens de zegsman wilden de rechercheurs ook mogelijke getuigen horen en is het onderzoek tot nu toe niet gericht tegen medewerkers van de Europese Volkspartij.

Voigt is momenteel CDU-leider en fractievoorzitter in Thüringen. De veertiger heeft de beschuldigingen vanaf het begin ontkend. Zijn advocaten wilden dinsdag niet reageren op de doorzoekingen in het EVP-hoofdkwartier in Brussel.

Volgens de eerste berichten namen de speurders computers in beslag op de eerste en derde verdieping van het pand, meldde de nieuwsdienst Euractiv die gespecialiseerd is in het beleid van de Europese Unie op basis van een bron dicht bij de zaak.

Het deelstaatparlement van Thüringen hief medio september Voigts politieke onschendbaarheid op in afwachting van het strafrechtelijk onderzoek. Medio oktober 2022 vonden doorzoekingen plaats in zijn woning en werkruimten. De zaak zou aan het rollen zijn gegaan nadat aanwijzingen waren gevonden bij een inval in het internetbedrijf in Jena in het kader van een ander onderzoek.

De EVP bevestigde de inval van de politie in een bericht op haar website. ‘Het bezoek heeft te maken met een lopend onderzoek in Thüringen, Duitsland , luidt het. De partij liet de MDR weten ‘volledig mee te werken met de autoriteiten’ maar verder geen commentaar te willen geven.

De conservatieve EVP is de oudste en grootste fractie in het Europees Parlement. De zaak heeft volgens bronnen rond de Europese Volkspartij niets te maken met omkoping door andere landen zoals in het Qatargate-schandaal.

