Huis VS neemt wet aan om opengesteld huwelijk veilig te stellen

bosbranden Vuurzee verwoest woningen en restau­rants in Frankrijk, 10.000 mensen geëvacu­eerd

De grote bosbrand bij de kust ten zuidwesten van Bordeaux heeft zeven woningen en twee restaurants verwoest bij Cazaux, in het departement Gironde. De circa 4000 mensen in het plaatsje werden donderdag geëvacueerd. De panden zijn volgens plaatselijke media volledig verwoest. Elders in Europa wordt ook nog altijd hard gewerkt om branden te blussen. Voor zover bekend is afgelopen dag één slachtoffer gevallen, bij een bosbrand in Hongarije.

16 juli