Huis van Afgevaardigden VS stemt nipt voor strengere wapenwet

De kans is klein dat de Senaat de wet ook zal goedkeuren. Zeker tien Republikeinen zouden in dat geval achter het voorstel moeten staan.

Het Huis van Afgevaardigden keurde het wetsvoorstel goed met 217 stemmen voor en 213 stemmen tegen. Twee Republikeinen stemden voor en vijf Democraten stemden tegen. Het is voor het eerst in bijna dertig jaar tijd dat het Huis voor een soortgelijk wetsvoorstel stemt.

De Verenigde Staten zijn in recente maanden opnieuw meerdere keren opgeschrikt door massaschietpartijen. In mei kwamen bij schietpartijen in New York en Texas in totaal 31 mensen om het leven. Begin deze maand werden in Illinois zeven mensen doodgeschoten bij een optocht op de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag.