Huis van Afgevaardigden stemt Trumps veto over defensiebegroting weg

video Vier jaar cel voor blogster die beelden uit ziekenhui­zen en crematoria Wuhan deelde

28 december Een Chinese burgerjournalist die enige tijd verslag deed van de Chinese aanpak van de uitbraak van het coronavirus in Wuhan heeft vandaag vier jaar gevangenisstraf gekregen. Ze is al enige maanden in hongerstaking en verkeert in zeer slechte gezondheid.