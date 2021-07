Huis met vluchttunnel van drugsbaas 'El Chapo' nu te winnen in Mexicaanse loterij

El Chapo ontsnapte in 2014 via een ondergrondse tunnel uit zijn huis toen de politie hem op de hielen zat. Hij werd meerdere keren aangehouden en in de gevangenis gezet, maar ook daaruit wist de machtigste drugshandelaar ter wereld uit te breken. In 2016 werd hij opnieuw gearresteerd en uitgeleverd aan de Verenigde Staten. In 2019 volgde een veroordeling tot levenslang en sindsdien zit hij zijn straf uit in de zwaarbeveiligde gevangenis van Colorado.