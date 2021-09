Huilende vrouw (57) op rots zonder geheugen blijkt juweelontwerpster van serie Friends

De identiteit van de mysterieuze vrouw die huilend op een steile rots in Kroatië werd aangetroffen, is bekend. Het gaat om de 57-jarige Daniela Adamcova, een Slowaakse juweelontwerpster die in het verleden heeft samengewerkt met sterren als Diana Ross en Barbara Streisand. Haar collectie sieraden was ook te zien in de serie Friends .

Het was een visser die de vrouw op zondag 12 september ontdekte op een steile rots in een baai op Krk, een eiland in de Kvarnerbocht voor de kust van Kroatië. Adamcova had verwondingen in haar gezicht en was aan het huilen. De visser kon zelf niet zonder gevaar bij de rots komen en moest daarom de politie waarschuwen.

Adamcova had geen documenten of telefoon bij zich en kon ook niet vertellen wie ze was. Wel sprak ze ‘perfect Engels’. ,,Het is heel vreemd dat ze überhaupt daar was. Het is een extreem ontoegankelijk deel van de baai, met vreselijk scherpe rotsen. Het valt te vergelijken met scheermessen die het rubber van je schoenen doorsnijden”, zei een bewoner tegen lokale media.

Verenigde Staten

De Kroatische autoriteiten verspreidden afgelopen maandag een foto van Adamcova in de hoop dat iemand haar zou herkennen. Dat gebeurde: bij de politie kwamen vele telefoontjes binnen van vrienden en kennissen die de vrouw herkenden. De Slowaakse bleek de afgelopen jaren in onder meer Ierland en de Verenigde Staten te hebben gewoond. Dat kon ze zich allemaal niet meer herinneren, schrijft The Times.

Vermoedelijk was Adamcova op vakantie in Kroatië, maar dat moet onderzoek van de plaatselijke autoriteiten uitwijzen. Hoe het nu met de ontwerpster gaat en of ze inmiddels haar geheugen terug heeft, is nog onduidelijk. Ze verblijft momenteel uit voorzorg in het ziekenhuis in de stad Rijeka.

Het eiland Krk, dat meer dan 400 vierkante kilometer groot is, is populair bij toeristen. Een brug verbindt het eiland met het vasteland van Kroatië. Toch zijn er nog veel onherbergzame gebieden, waar amper mensen komen. ,,Een normaal persoon kon niet naar de rots gezwommen zijn. Dan heb je een uitzonderlijke kracht nodig. Bovendien is er amper voedsel te vinden”, aldus een inwoner.

