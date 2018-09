Hotels in België zijn dip na terroristische aanslag 2016 te boven

Dit jaar is naar verwachting bijna 74 procent van de Belgische hotelkamers gevuld. Door de terreur zakte de bezettingsgraad terug tot een jaargemiddelde van zo'n 66 procent. In het jaar voor de aanslagen, in 2015, bedroeg de bezettingsgraad nog rond de 73 procent.



Eerder constateerde het Belgische statistiekbureau Statbel ook al dat het toerisme in België weer aan het opveren is. Het aantal toeristische overnachtingen lag vorig jaar in heel België circa 1 procent boven het peil van voor de terreuraanslagen. De Nederlanders waren de grootste groep buitenlandse toeristen, goed voor net geen 5 miljoen overnachtingen. Door de aanslagen van 22 maart 2016 op Brussels Airport en in de Brusselse metro vielen ruim dertig doden.