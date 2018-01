Hostesses seksueel geïntimideerd op Brits galadiner voor het goede doel

Python Tiny wurgt baasje: ze wilde alleen maar liefde tonen

21:02 De 31-jarige Britse dierenliefhebber Dan Brandon is gewurgd door zijn 2,5 meter lange python. Brandon verzorgde de slang al sinds het dier nog zo klein was dat ze in zijn hand paste. Volgens de lijkschouwer had 'Tiny' - zo heet de slang - geen kwaad in de zin en wurgde de python haar baasje toen ze haar affectie wilde tonen.