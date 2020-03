Horlogedealer verkocht kostbare klokjes maar leverde niet: klanten voor 2,3 miljoen het schip in

De advocaat die namens de slachtoffers verhaal bij Wilson probeert te halen, spreekt in de Britse tabloid Daily Mail over een gezamenlijke schadeclaim van omgerekend meer dan 2,5 miljoen euro. Of dat bedrag op de gewezen dealer kan worden verhaald, is de vraag. Zijn in kostbare horloges gespecialiseerde bedrijfje Luxure Global Citizen werd namelijk vorig jaar failliet verklaard. Desondanks zetten de gedupeerden door, omdat de zakenman zich met hun bestellingen, gedaan tussen 2016 en 2018, op schandalige wijze zou hebben verrijkt.



Volgens Britse media kocht de veronderstelde fraudeur Wilson met het geld dat de klanten vooruit betaalden zeker vijf dure wagens, zoals twee Lamborghini's, twee Rolls-Royces en een Bentley. Daarnaast betaalde hij een nog onbekend bedrag voor een privé-eiland op de Bahama's en huurde hij kantoorruimten in Londen, New York en Hongkong, die uiteindelijke slechts gekochte, zogenoemde virtuele adressen bleken te zijn.



En, zo wordt gesteld, de ondernemer gaf zich uit als goede vriend van Thierry Stern, de directeur van het prestigieuze Zwitserse horlogebedrijf Patek Philippe. Wilson had volgens het bedrijf geen enkele aantoonbare band met Stern, maar gebruikte wel het briefpapier van Patek Philippe.