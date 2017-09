Hoorn van neushoorn vaker grens over als sieraad

Orkaan Maria koerst af op Caribisch Nederland

8:24 Tropische storm Maria is zover in kracht toegenomen dat er nu sprake is van een orkaan, die afkoerst op de Caribische eilanden Saba en Sint-Eustasius. Dat is de laatste voorspelling van het Amerikaans National Hurricane Center. Maria, met windsnelheden van 130 kilometer per uur, wint nog verder aan kracht op weg naar het Caribisch Gebied en zal mogelijk uitgroeien tot een orkaan in categorie 3.