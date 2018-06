Hooligans mogen de 'perfecte Poetin-show' niet verpesten

Werklui stuiten op 600 goudstuk­ken bij sloop Franse woning

8:10 Een schat van 600 Belgische goudstukken is deze week aangetroffen bij de sloop van een woning in het dorpje Pont-Aven, in het westen van Frankrijk. De goudstukken zouden maar liefst 150 jaar oud zijn en 100.000 euro waard zijn.