Hoogzwangere vrouw doodgestoken, haar baby overleeft aanval

video Dramatisch ongeval met superschom­mel in attractie­park in Oezbekis­tan: 19-jarig meisje komt om

16:30 Bij een ernstig ongeval met een torenhoge schommelattractie in een pretpark in Oezbekistan is een 19-jarig meisje om het leven gekomen. Onduidelijk is of meer mensen zijn omgekomen of gewond zijn geraakt. In het apparaat zaten zeker tientallen mensen.