Hoogste VS-rechter staat executie vier moordenaars toch toe: corona geen argument

Door Nederlan­der gevonden Chinese vaas levert miljoenen op: ‘De katten liepen er jaren omheen’

13 juli Een onlangs ontdekte Chinese vaas uit de 18de eeuw heeft afgelopen zaterdag miljoenen opgeleverd bij een veiling. Het was een Nederlandse kunstdetective die het stuk porselein onlangs vond in het huis van een bejaarde vrouw, ergens in Europa. ,,We kwamen in een ruimte met een aantal Chinese kunstwerken die ze vele jaren geleden had geërfd. Haar vier katten liepen er omheen en tussendoor.’’