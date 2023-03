Hoogste leider Iran: Maximale straf voor vergiftigen schoolmeisjes

Amnestie is wat hem betreft uitgesloten. ,,De autoriteiten moeten de kwestie serieus onderzoeken”, aldus Khamenei.

Sinds november zijn in 25 van de 31 provincies van Iran honderden meisjes met vergiftigingsverschijnselen opgenomen in het ziekenhuis. In totaal vertoonden tot nu toe meer dan duizend meisjes symptomen van een mogelijke vergiftiging. De slachtoffers kampten met hoofdpijn, ademhalingsproblemen en duizeligheid. Voor zover bekend overleefden alle meisjes de vermoedelijke vergiftigingen.