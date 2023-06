Hoogste aanslag voor rijke Parijzenaars: minder dan helft van Fransen betaalt belasting

Grote groep gewapende mannen valt goudveld in Suriname aan

Een groep van 28 mannen, gewapend met pistolen en automatische geweren, heeft woensdag 6 medewerkers op een goudveld in Suriname aangevallen. Dat meldt de Surinaamse nieuwswebsite Waterkant. De aanval vond plaats nabij het dorp Godo Olo, in het oosten van het land. Het is al langere tijd onrustig in Surinaamse gebieden die rijk zijn aan natuurlijke hulpbronnen, zoals hout, goud en andere delfstoffen.