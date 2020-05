Hoogmis Chinese Communistische Partij in teken van ‘geslaagde aanpak’ coronavirus

China heeft het in de strijd tegen het coronavirus veel beter gedaan dan de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. Chinese burgers die misschien kritiek hadden op het regime zullen nu vooral blij zijn dat ze niet in het Westen wonen.

Dat zal een boodschap worden van de Chinese president Xi Jinping op het jaarlijkse Nationale Volkscongres, dat morgen begint. De door het coronavirus twee maanden vertraagde hoogmis van de Chinese Communistische Partij gaat benadrukken dat het geplaagde Chinese volk erger bespaard is gebleven door de doortastende leiding én de helden in de zorg. Zeker zal ook worden gerefereerd aan de omstreden complimenten die China hiervoor al heeft ontvangen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), zeggen waarnemers. Er is internationaal nog steeds de nodige twijfel over de juistheid van de Chinese data over slachtoffers van de pandemie.

Het spektakel in de Grote Hal van het Volk in Peking is traditioneel een twee weken durend ritueel voor de ongeveer 3000 afgevaardigden die uit alle delen van het land naar de hoofdstad komen. Vanwege coronagevaar - China is bevreesd voor een tweede golf besmettingen - is het congres nu ingekort en zijn er ongekende digitale hangouts voor comités. Echt stemrecht hebben de afgevaardigden overigens nauwelijks, want alles is voorgekookt door de partijtop.

Volgens China-expert Steve Tsang, directeur van het China Instituut in Londen, zal president Xi Jinping duidelijk maken dat de partij de touwtjes strak in handen houdt. ,,De boodschap is dat zonder Xi Jinping China in de strijd tegen het coronavirus veel meer op de Verenigde Staten of het Verenigd Koninkrijk zou lijken, dus dat alle Chinezen zouden de partij dankbaar moeten zijn voor het zo efficiënte leiden van het land.”

Afgevaardigden arriveren bij de Grote Hal van het Volk.

Dat vooral de Verenigde Staten – waarmee een handelsoorlog wordt uitgevochten - tekort schieten in hún aanpak van COVID-19 is een cadeau voor de Chinese president, die alleen maar de cijfers van de WHO hoeft te projecteren. China hield het dodental door resoluut ingrijpen vooralsnog onder de 5000, terwijl Amerika volgende week afkoerst op 100.000 doden.

Toch weet ook Xi als geen ander dat de aanpak van het virus een gevoelig onderwerp is. Advocaten van nabestaanden van slachtoffers uit Wuhan die overwogen de staat ter verantwoording te roepen voor vermeende missers in de eerste weken van het virus, is met klem aangeraden geen zaken door te zetten. Een man uit Wuhan die een monument voor slachtoffers wilde laten bouwen, heeft daar ook van afgezien. Daarbij is de tragische dood van de Chinese arts en klokkenluider Li Wenliang in Wuhan nog niet vergeten. China wil echter niets horen over binnen- en buitenlandse kritiek, maar vast niet voor niets werd de partijsecretaris van de provincie Hubei – waarvan Wuhan de hoofdstad is – vervangen door een vertrouweling van Xi Jinping.

Economie

Belangrijker voor de partij is de economische groei te redden. Vooral daarmee kan worden voorkomen dat kritiek aanzwelt. Voordat het virus toesloeg, zat China op een groei van 6 procent. Dat lijkt voor dit coronajaar ondenkbaar, nu Chinese fabrieken en winkels maanden gesloten waren, industrieën op gang komen met allerlei voorzorgsmaatregelen en de afzetmarkten in Azië en in het Westen nog steeds problemen kennen.

Dat haalt vrijwel zeker een streep door dé grote ambitie van president Xi, namelijk om China volgend jaar officieel vrij van armoede te kunnen verklaren. Dat zou het grote nieuws zijn op de dan honderdste verjaardag van de Chinese Communistische Partij. Die mijlpaal zou ook de wereld moeten bewijzen dat geen enkel ander systeem dan het Chinese in staat is miljoenen mensen binnen enkele decennia uit de armoede te verheffen.

Economische zorgen zijn er genoeg door het virus. De Chinese economie staat daarbij ook nog eens onder druk door de tarievenoorlog die Donald Trump voert tegen de Chinese economie. Xi moet de eigen bevolking ook overtuigen van het grote gelijk op dat gebied.