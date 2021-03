Hooggerechtshof VS buigt zich over straf aanslagpleger Boston: executie of toch niet?

Versoepe­lin­gen België ‘on hold’ vanwege toename besmettin­gen

19 maart BELGIË - De plannen voor versoepelingen kunnen in België voorlopig even de ijskast in. Het Overlegcomité komt een week eerder bijeen om te bespreken over hoe nu verder. De besmettingscijfers bij onze zuiderburen nemen flink toe met een gemiddelde van 3.000 besmettingen per dag.