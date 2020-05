Hongkong wacht nieuwe geweldsexplosie na omstreden Chinese wet

Aanleiding voor de onrust is de invoering van een nationale veiligheidswet voor Hongkong door China. Die is bedoeld om elke vorm van ondermijning van het Chinese gezag of terrorisme de kop in te drukken. Afscheiding wordt strafbaar gesteld, net als buitenlandse inmenging in interne aangelegenheden en het beledigen van de Chinese vlag en het volkslied.

De maatregel werd gisteren bekendgemaakt op het Nationale Volkscongres in de hoofdstad Beijing. In zijn openingstoespraak kondigde premier Li Keqiang ‘robuuste wettelijke systemen en handhavingsmechanismen’ aan in Hongkong en Macau, zodat de regio’s voldoen aan hun ‘constitutionele verplichtingen’.

Beijing stuurt speciale veiligheidsagenten om toe te zien op de naleving van de wet. Donderdag zal het Nationale Volkscongres de wet bekrachtigen.

Volledig scherm Openingstoespraak van premier Li Keqiang © Getty Images

Tegenstanders zeggen dat China hiermee het principe van ‘één land, twee systemen‘ en het zelfbestuur in gevaar brengt. De stad hoort bij de Volksrepubliek China. Toen Groot-Brittannië de voormalige kroonkolonie in 1997 overdroeg aan China werd afgesproken dat Hongkong zeker vijftig jaar economisch en bestuurlijk autonoom zou blijven.

Einde

De stad heeft een westers rechtsstelsel en de economie drijft op internationale vrijhandel. „Dit is het einde van Hongkong’’, zegt pro-democratisch parlementslid Dennis Kwok.

China lijkt de macht in de stad naar zich toe te willen trekken, met het oog op een mogelijk overwinning van de pro-democraten bij de parlementsverkiezingen in september. Zij versloegen een half jaar geleden bij de districtsverkiezingen ruimschoots het pro-Beijing kamp.

Volledig scherm Onlangs raakten pro-democratische en pro-Beijing parlementsleden in Hongkong slaags met elkaar © Getty Images

Quote De wet zal Hongkong helpen het lokale terrorisme effectief te bestrijden om van Hongkong een veiligere en stabielere stad te maken Carrie Lam, Hoogste leider Hongkong

Carrie Lam, de hoogste bestuurder van Hongkong, zegt dat de autoriteiten volledig zullen samenwerken met China bij de uitvoering van de wet. ,,De wet zal Hongkong helpen het lokale terrorisme effectief te bestrijden om van Hongkong een veiligere en stabielere stad te maken.’’

In één adem voegt ze daar aan toe dat het niks verandert aan de gekoesterde vrijheden van de inwoners. Pro-democratische activisten roepen de inwoners van Hongkong op om morgen en woensdag de straat op te gaan.

Geweld

De politie waarschuwt hard op te treden tegen protestmarsen. Dat betekent een herhaling van vorig jaar, toen de stad maandenlang het toneel was van massademonstraties en geweld.

Volledig scherm © AFP

Angst, boosheid en wanhoop houden de inwoners ook nu in hun greep. Lok (42) vreest voor de toekomst van haar twee kinderen. ,,Er is geen perspectief voor ze. Ik denk dat Hongkong half dood is. Ik had niet verwacht dat de situatie zo snel zou verslechteren.’’

De 22-jarige marketeer Lui is juist strijdvaardig. ,,We moeten niet zomaar opgeven. Volharding is de spirit in Hongkong.’’

Kost verdienen

Bij sommigen is berusting. ,,We zijn niet rijk’’, zegt automonteur Ben (45). ,,Mijn grootste belang is dat ik de kost kan verdienen zodat mijn gezin eten heeft. We willen een stabiel leven in een veilige omgeving. De wet kan sommige mensen ertoe aanzetten te vertrekken. Het kan op de langere termijn een goede zaak zijn en leiden tot een rustiger Hongkong.’’

De maatregel krijgt veel kritiek van westerse landen. Groot-Brittannië, Australië en Canada zijn ‘zeer bezorgd’, zo staat in een gezamenlijke verklaring. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo noemt het zelfs ‘rampzalig’. Ze dringen er bij Beijing op aan de maatregel te ‘heroverwegen’.

Volledig scherm Eerste protesten na de aankondiging van de veiligheidswet © REUTERS

In de Britse krant The Times zegt Chris Patten, de laatste Britse gouverneur van de stad, dat China het volk van Hongkong heeft ‘verraden’. Hij vindt dat Groot-Brittannië de ‘morele, economische en juridische plicht’ heeft op te komen voor de bevolking van de voormalige kroonkolonie. ,,Er is hier een nieuwe Chinese dictatuur aan het werk.’’

Quote Er is hier een nieuwe Chinese dictatuur aan het werk Chris Patten, Oud-gouvermneur van Hongkong

Gevreesd wordt dat bedrijven en investeerders en arbeidspotentieel Hongkong zullen verlaten als de nieuwe wet wordt ingevoerd. Carrie Lam probeert die onrust weg te nemen. ,,De wet zal het kapitalisme niet aantasten.’’

Het ministerie van Buitenlandse Zaken van China bevestigt dat. Volgens een woordvoerder blijft de autonomie onaangetast. ,,De belangen van buitenlandse investeerders zullen ook onder de wet beschermd blijven.’’

Bekijk hier onze video's over de rellen in Hong Kong eind vorig jaar:

Volledig scherm Marketeer Lui (22) is strijdvaardig © REUTERS