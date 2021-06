Hongkong verbiedt herdenking slachtoffers Tiananmenprotest

De autoriteiten in Hongkong hebben een wake ter herdenking van de slachtoffers van het Tiananmenprotest van 1989 verboden. Bij het neerslaan van de studentenprotesten op het Plein van de Hemelse Vrede in Beijing werden op 4 juni van dat jaar honderden betogers door het leger omgebracht. De politie, die het verbod aankondigde, noemt de coronapandemie als reden. Kritiek tegen het communistische bewind in Peking wordt echter steeds lastiger in Hongkong sinds daar ongeveer een jaar geleden de nieuwe veiligheidswet inging.

Het is de tweede keer in 32 jaar dat de wake niet doorgaat. De politie maakte donderdag bekend met 7000 man op de been te zijn. Bijna de helft van hen moet de orde bewaken in het Victoria Park, waar de herdenking de afgelopen jaren plaatshad. Dat gebeurde doorgaans met gastsprekers, muziek, gezang en een wake in stilte. Deelnemers toonden hun solidariteit met de slachtoffers door zittend op de grond een brandende kaars vast te houden.

Afgelopen maand werd de pro-democratische activist Joshua Wong tot nog eens 10 maanden celstraf veroordeeld voor samenscholing bij zijn deelname aan de herdenking afgelopen jaar, waarbij duizenden anderen de autoriteiten tartten. Wong zat al een gevangenisstraf uit vanwege zijn rol in protesten tegen de regering in Beijing vorig jaar. Sinds China in juni vorig jaar de omstreden veiligheidswet voor Hongkong invoerde, is de repressie tegen dissidenten in de voormalige Britse kroonkolonie sterk opgevoerd. Vrijwel de hele oppositie zit inmiddels achter de tralies of is in ballingschap gegaan.

De organisatie achter de wake besloot woensdag al om een museumtentoonstelling over de Tiananmenslachting na een waarschuwing van de autoriteiten te sluiten. ,,Hoewel het dit jaar niet mogelijk is om de wereld een prachtige wake te tonen, kunnen we wel blijven geloven en er naar uitzien om in de toekomst weer samen te gedenken’’, aldus het hoofd van de organisatie.

Op 4 juni 1989 richtte het Chinese Volksbevrijdingsleger een massaslachting aan onder vreedzame demonstranten op het Plein van de Hemelse Vrede in Peking. Daarbij werden minstens enkele honderden mensen om het leven gebracht, en volgens sommige schattingen zelfs duizenden. De Tiananmenprotesten begonnen als studentenacties voor hervormingen en meer burgerrechten en zwelden in enkele weken fors aan, totdat de autoriteiten besloten om de betogingen met grof geweld de kop in te drukken.

Volledig scherm Duizenden mensen namen in 2019 in Hongkong deel aan de herdenking van slachtoffers van de protesten op het Tianmenplein in 1989. © REUTERS