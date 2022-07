Honger, vervolging en wanhoop, maar deze vrouwen blijven in Venezuela: ‘Natuurlijk is er hoop’

Politie Slowakije zoekt Nederland­se toeristen die betonblok­ken voor gevaarlij­ke brug weghaalden

De politie in Slowakije is op zoek naar een groep Nederlanders die zich schuldig zou hebben gemaakt aan vandalisme, melden Slowaakse media. Bij het oostelijke dorp Herl’any zouden de toeristen betonblokken hebben weggehaald die de toegang naar een gevaarlijke brug versperden en vervolgens over die brug zijn gereden. Ze zetten filmpjes ervan op social media.

15 juli