Honduras verbreekt diplomatieke banden met Taiwan vanwege China-standpunt

Cubaanse migranten maken oversteek naar Florida in ultralight vliegtuig­je

Twee Cubaanse migranten zijn erin geslaagd om in een ultralight vliegtuigje de oversteek naar de Verenigde Staten te maken. De twee legden zaterdag zo’n 145 km af in de gemotoriseerde deltavlieger om van het communistische eiland naar Key West in Florida te vliegen.