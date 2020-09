Honderden vluchtelingen uit Moria naar Griekse vasteland

We Gaan Ze Halen zet vliegtuig klaar voor 189 vluchtelin­gen op Lesbos

24 september Voor 189 vluchtelingen op Lesbos staat op 5 oktober een vliegtuig klaar om hen naar Nederland te brengen. Dat heeft de actiegroep We Gaan Ze Halen geregeld. De groep zamelt sinds de brand in vluchtelingenkamp Moria, waar ruim 12.000 mensen dakloos werden, geld in om een vliegtuig naar Lesbos te sturen.