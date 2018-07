Honderden vermisten na damdoorbraak in Laos

VS deporteer­de meer dan 460 migranten­ou­ders die apart van kinderen waren opgesloten

4:19 Uit stukken die de Amerikaanse regering maandag bij de rechtbank in San Diego heeft ingeleverd blijkt dat 463 migrantenouders die apart van hun kinderen waren opgesloten, niet meer in de Verenigde Staten verblijven, terwijl hun kinderen daar nog vastzitten. De ouders zijn uitgezet of zelf vertrokken.