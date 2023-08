Honderden deelnemers onwel door hitte bij Wereldjamboree Korea, onder wie acht Nederlanders

Honderden deelnemers aan de Wereldjamboree in Zuid-Korea zijn tijdens de openingsceremonie woensdag onwel geworden door de hitte en moesten naar een ziekenhuis. Acht Nederlandse deelnemers zijn behandeld in een noodhospitaal op het terrein, twee moesten naar een ziekenhuis elders.

Er waren te weinig schaduwplekken, sanitaire faciliteiten en er was te weinig water op het terrein waar de bijeenkomst van de scouts wordt gehouden. ,,We hoorden van klachten over hoofdpijn en duizeligheid. Jongeren met een zonnesteek of die te weinig hadden gedronken. Sommigen hebben een bezoekje gebracht aan de ehbo-posten, acht moesten er naar het hospitaal op het terrein en twee zijn naar een extern ziekenhuis gebracht”, laat Iris Brummelhuis weten, woordvoerder van Scouting Nederland. Hun families worden nauwgezet op de hoogte gehouden.

Het evenement van de World Scout Movement duurt tot 12 augustus en brengt 43.000 padvinders uit bijna 160 landen bijeen, onder wie ook zo’n tweeduizend Nederlanders. De deelnemers zijn 14 tot en met 17 jaar. Bij de openingsceremonie werden velen door de hitte bevangen. Een aantal viel flauw. De toegesnelde brandweer heeft toen de leiding gevraagd de openingsceremonie te stoppen.

,,We hebben ons als Scouting Nederland wel even zorgen gemaakt, maar inmiddels is de situatie een stuk verbeterd. Er is nu voldoende schaduw en water, en we horen steeds meer enthousiaste verhalen van onze jeugddeelnemers. Ze maken vrienden, koken voor elkaar en ervaren het echte scoutinggevoel.”

Fotograaf Josse Carstens, die met de Nederlandse scouts bij de jamboree is, verhaalt bij NPO Radio 1 over wat hij zag tijdens de openingsceremonie woensdag. ,,Op het grasveld lagen overal kinderen en ook volwassenen voor pampus en smeekten ons echt om water. Wij hebben daar flesjes water uitgedeeld. Dat was echt niet leuk om te doen. Dat was heel erg.”

De enige weg die er was, was bomvol met mensen en ambulances. ,,Toen hebben we de dranghekken gewoon weggehaald om ruimte te maken en begonnen we op eigen initiatief geïmproviseerde crowdcontrol te doen. Het was één grote chaos.” Carstens zegt tegen deze site dat hij blij is dat hij ‘zijn hart heeft kunnen luchten’, maar door alle ‘drukte en chaos’ kan hij het verder niet toelichten.

Extra medisch personeel

De internationale organisatie van het evenement gaat door met het programma, ook nu de temperaturen kunnen oplopen tot wel 38 graden en er geen afkoeling in zicht is. Ze heeft laten weten dat er extra medisch personeel wordt ingezet om over het welzijn van de deelnemers te waken.

Er waren vooraf al grote zorgen over de hitte. Ook was er niet voldoende drinkwater voor de scouts die er al vroeg waren. Om die reden besloot het Nederlandse contingent een dag later dan gepland af te reizen naar het terrein. De ouders en verzorgers van de bijna tweeduizend Nederlandse scouts in Zuid-Korea kregen maandag aan het eind van de middag een bericht over de zorgwekkende situatie op het terrein en de maatregelen daartegen.

Het vlakke terrein van de Wereldjamboree ligt in een polder aan de westkust circa 190 kilometer ten zuiden van Seoul. De polder is ontstaan toen in 2006 een waddengebied werd ingepolderd door de aanleg van een dam. Die dam is de langste ter wereld en heeft het record van de Afsluitdijk gebroken. De polder is nauwelijks begroeid en biedt nergens schaduw. De Wereldjamboree-deelnemers verblijven er in tenten.

‘Vooral uitputting na K-pop optreden’

Choi Chang-haeng, secretaris-generaal van het organisatiecomité van de Jamboree, stelt dat soortgelijke situaties zich ook hadden kunnen voordoen als de Jamboree elders was gehouden. ,,De deelnemers kwamen van ver en hadden zich nog niet aangepast aan het weer”, zei Choi in een verklaring. Hij denkt dat het grote aantal patiënten in verband kan worden gebracht met een K-pop-optreden - een populaire muzieksoort - tijdens de openingsceremonie, waardoor volgens hem veel van de tieners ‘uitgeput raakten nadat ze actief hun energie hadden losgelaten’.

De Zuid-Koreaanse minister van Binnenlandse Zaken Lee Sang-min heeft zich inmiddels ook met de jamboree bemoeid. Hij zei dat de activiteiten in de open lucht moeten worden aangepast aan de hitte en dat er meer schaduwplekken moeten worden gecreëerd. Ook moet volgens hem meer gebruikgemaakt worden van airconditioning. Er moeten meer medische posten komen en ambulances klaarstaan. Hij zegt dat het doel is om ‘zelfs maar één ernstige zieke of dode’ te voorkomen.

De Wereldjamboree, het grootste internationale jeugdkamp ter wereld, wordt sinds 1920 om de vier jaar in een ander land georganiseerd. Op de bijeenkomst leren jonge mensen vanuit alle continenten, culturen, religies, afkomst en achtergrond, door samen te kamperen wat wereldbroederschap kan betekenen.