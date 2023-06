Honderden Belgen de straat op om ‘lage straffen’ na fatale ontgroening Sanda Dia

In België zijn honderden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de straffen die zijn uitgedeeld vanwege een fatale ontgroening. Volgende de betogers zijn die werkstraffen en geldboetes veel te licht en is sprake van klassenjustitie en racisme.

Sanda Dia had in 2018 moeten beginnen aan zijn leven als student. Maar tijdens de ontgroening eindigde het, door de mishandelingen bij studentenvereniging Reuzegom in Leuven. Gedurende de dertig uur durende ontgroening moest Dia liters gin drinken, terwijl de waterkranen werden afgesloten. Er werd over hem heen geplast. Na vele vernederingen én een waarschuwing van een arts over Dia's toestand volgde het sluitstuk: Dia moest uren in een kuil met koud water doorbrengen, waar hij goudvissen en muizen gevoerd kreeg. Uiteindelijk kreeg hij een hartaanval.

Lees ook Play Werkstraffen en boetes voor dodelijke ontgroening van student Sanda Dia in België

Dat dit alles achttien leden van de Leuvense studentenvereniging Reuzegom ‘slechts’ werkstraffen en geldboetes op heeft geleverd, toen de rechter onlangs uitspraak deed in de jarenlang slepende zaak, kunnen velen in België amper geloven. Zondag gaan honderden van hen daarom in Gent de straat op. ,,Dit is klassenjustitie”, klinkt het boos. ,,En dat wil zeggen dat het ook een klassenmaatschappij is.”

Racisme

Want de vraag die velen zich ook stellen: zou de rechter ook zo hebben gevonnist ten opzichte van de verdachten als het hier niet ging om artsen en advocaten in spe, uit gegoede families? ,,Zou dezelfde mildheid aan de dag gelegd zijn als de daders van Afrikaanse of Maghrebijnse afkomst waren?” En er is nog een vraag die open ligt: als Dia geen donkere huidskleur had gehad, was zijn ontgroening dan wellicht milder verlopen?

Tegen de Reuzegommers, zoals de leden van de studentenvereniging heten, waren gevangenisstraffen geëist. ,,We geloven niet dat de sociale klasse van de verdachten en van Sanda geen rol hebben gespeeld in dit verhaal”, klinkt het bij de betogers. Eerder liet de vader van Dia al weten dat met de straffen wat hem betreft geen recht was gedaan. De media krijgen eveneens kritiek: ,,Nu het om rijke witte jongens gaat, wringen de media zich in allerlei bochten om de namen vooral niet te noemen.”

Maar die namen gaan ondertussen wel rond. De afgelopen tijd verschenen ze steeds weer op sociale media, maar ook op muren, waar ze door graffitispuiters steeds weer worden neergezet.

Volgens de politie liepen een duizendtal betogers mee in Gent.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: