Homohater (30) krijgt 16 jaar cel voor verbranden regenboogvlag

Bosbranden Australië treffen ook Bergs echtpaar: ‘As dwarrelt naar beneden’

19 december BERGEN OP ZOOM/SYDNEY - De vuurzee in de Australische bossen rondom Sydney leek zo ver weg voor Sanny (77) en Cees (79) Roelands uit Bergen op Zoom. Maar nu ze hun kleinkinderen hebben opgezocht in de oranje gekleurde stad zijn ze behoorlijk geschrokken van de situatie waarin de tieners dagelijks leven. In het gebied geldt nu een week lang de noodtoestand. ,,De as dwarrelt naar beneden en de lucht is alsof je constant dichtbij een kampvuur staat.”