Hollywoodsterren én Hollandse Mariola moeten evacueren voor ergste bosbranden Californië ooit; dodental op 44

Paradise hardst getroffen

In het stadje Paradise, in het noorden van de staat, vielen de meeste slachtoffers. Gisteren werden er nog zes verkoolde lichamen gevonden. Duizenden huizen en bedrijven gingen in vlammen op. ,,Paradise is letterlijk van de kaart geveegd’’, zei brandweerman Tim Aboudara.



Rond het stadje met de bedrieglijke naam zochten mensen gisteren wanhopig naar vermiste vrienden en familieleden, via de politie, in ziekenhuizen en evacuatiecentra. Sol Bechtold reed door de dikke mist van rook langs opvanglocaties in de hoop zijn moeder te vinden, Joanne Caddy. Het huis van de 75-jarige weduwe is afgebrand, net als de rest van haar buurt. Zij woonde alleen en had geen rijbewijs.