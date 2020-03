Hollandse hulpverleners Lesbos ‘met metalen staven aangevallen’

Volgens Berg liepen de vier vaste Nederlandse coördinatoren van Stichting Bootvluchteling aan het einde van zondagmiddag in een hinderlaag toen ze na hun werk in het vluchtelingenkamp in Moria terug reden naar hoofdstad Mytilini. Ze reden expres in een colonne van andere hulpverleners, maar ook die werden aangevallen. Berg: ,,Een van onze medewerkers is naar het kamp teruggereden, omdat ze geen kant op kon, en heeft in de tent van Artsen Zonder Grenzen overnacht. De anderen konden niet terug naar huis en hebben een andere veilige plek opgezocht om te overnachten.’’



Na de aanval en de rellen van de afgelopen weken hebben hulpverleningsorganisaties als A Drop in the Ocean en TeachBeyond al besloten Lesbos te verlaten; Stichting Bootvluchteling wacht de laatste berichten nog af. Berg: ,,We overleggen met de ambassade en met het ministerie van Buitenlandse Zaken om te kijken wat het beste is. Uiteraard zullen we wel direct evacueren als onze mensen nog verder in de problemen komen.’’ De hulpverleners gaan voorlopig niet terug naar het kamp. De organisatie laat nieuwe vrijwilligers nu niet naar het eiland afreizen.



Volgens Berg zorgt de situatie voor een ‘enorm dilemma’ bij hulpverleners. ,,Onze mensen kúnnen weg: zij hebben een paspoort en een thuis. Maar zij realiseren zich natuurlijk ook dat ze duizenden kwetsbare mensen in de misère achterlaten. De vluchtelingen krijgen, als alle organisaties vertrekken, niet meer de medische en psychologische hulp die ze nodig hebben.’’