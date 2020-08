Hof van beroep vernietigt doodstraf ‘Boston Marathon bomber’

De doodstraf van de Tsjetsjeense Amerikaan Dzjochar Tsarnajev, die in 2013 een aanslag pleegde op de marathon van Boston, moet opnieuw bekeken worden. Dat heeft een federaal hof van beroep in Boston bepaald.

Het hof verklaarde het deel van de uitspraak nietig dat betrekking heeft op de aanklachten die tot de doodstraf kunnen leiden. De strafmaat voor die feiten moet daarom opnieuw bekeken worden.

Het hof van beroep benadrukte dat Tsarnajev de rest van zijn leven in de gevangenis zal doorbrengen. ,,De enige vraag die open blijft is of de regering zijn leven zal beëindigen door hem te laten executeren”, staat in de motivering van de uitspraak.

De intussen 27-jarige Dzjochar Tsarnajev liet op 15 april 2013 samen met zijn broer Tamerlan twee zelfgemaakte bommen afgaan langs het traject van de marathon in Boston. Daarbij kwamen drie mensen om het leven en vielen meer dan 260 gewonden. Hij werd in juni 2015 ter dood veroordeeld. Zijn broer was enkele dagen na de aanslag om het leven gekomen bij een vuurgevecht met de politie.

Tijdens de hoorzitting waarin hij ter dood werd veroordeeld, bood de dader zijn excuses aan. ,,Ik heb spijt van de levens die ik heb genomen, van het lijden dat ik heb veroorzaakt, van de onherstelbare schade die ik heb aangericht”, zei hij onder meer.

Onregelmatigheden

Als reden voor het schrappen van de doodstraf wordt verwezen naar enkele onregelmatigheden bij de selectie van de juryleden. Twee van hen zouden al op voorhand overtuigd geweest zijn van de schuld van Tsarnajev.

,,De rechtbank was niet in staat om vooringenomenheid of partijdigheid vast te stellen, door te weigeren potentiële juryleden inhoudelijke vragen te stellen over wat ze hadden gelezen en gehoord” over de zaak, meldt het hof.

Volledig scherm Terwijl deelnemers aan de marathon van Boston (15 april 2013) de finish naderen, ontploft in de nabijheid van het parcours een bom. © REUTERS