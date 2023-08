Hoekstra: ‘Zes Nederlanders geëvacueerd uit Niger, doen alles om vertrekkers op een vlucht te krijgen’

Belgische presenta­tri­ce en zangeres Bea Van der Maat (62) overleden na slepende ziekte ALS: ‘Ze koos voor euthanasie’

De Belgische presentatrice en zangeres Bea Van der Maat is overleden op 62-jarige leeftijd. Haar familie bevestigt het nieuws in een korte mededeling. “Ze is op donderdag 27 juli 2023 in het UZ Leuven gestorven. Béatrice, zoals ze voluit heette, kreeg in juni 2022 de diagnose ALS. Afgelopen donderdag koos ze voor euthanasie”, aldus haar familie. De ‘Tien om te zien’-presentatrice was ook bekend als zangeres van Won Ton Ton en haar rol in de film ‘Koko Flanel’.