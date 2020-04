Hoe strenger, hoe beter, maar soms is het tijd voor een beetje goed nieuws

Al vrij in het begin van de epidemie in Lombardije koos Attilio Fontana voor quarantaine, omdat een lid van zijn staf besmet was. Hij sliep op een verlaten verdieping in het ‘Pirellone’, de wolkenkrabber naast het centraal station van Milaan die dienst doet als zetel van de regionale regering, in zijn eentje. Ver van zijn gezin, maar dicht bij zijn kantoor, een paar etages lager. Fontana liet zien dat hij er bovenop zat, letterlijk. Hij vond ook dat de regering in Rome te slap reageerde en was voorstander van een complete lockdown. Hoe strenger, hoe beter.