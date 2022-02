Hoe Russisch cultureel erfgoed de Oekraïners kan beschermen

LIVE | Luchtalarm gaat af in Kiev na hevige vuurgevech­ten: ‘We vallen de vijand rond Kiev aan’

Het luchtalarm in Kiev gaat vanavond opnieuw af, blijkt uit beelden die een Amerikaanse verslaggever van CNN op Twitter deelt. In de buurt van de hoofdstad in Oekraïne worden al de hele dag schoten waargenomen. Adviseur Oleksi Arestovitsj zei eerder vandaag dat Russische troepen zaterdag geen serieuze vorderingen hebben gemaakt in Oekraïne. Bij de aanval op Kiev zouden de Russen niet verder zijn gekomen.Volg alle ontwikkelingen rondom de oorlog in Oekraïne in dit liveblog.

22:20