Hoe het Russische leger discreet soldaten wil werven om verliezen aan te vullen

Drama in Vogezen: meisje (5) dood aangetrof­fen in vuilniszak, tiener aangehou­den

In het Franse Rambervillers is dinsdagmiddag het naakte lichaam van een 5-jarig meisje aangetroffen in een vuilniszak in een appartement. De politie heeft volgens lokale media een 15-jarige jongen aangehouden. Hij zou een bekende zijn van de politie en lijden aan psychiatrische stoornissen.