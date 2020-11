Hoe een seksschandaal Joe Biden de helft van zijn macht dreigt te kosten

Amerika haalt opgelucht adem: grote incidenten blijven uit op beladen verkie­zings­dag

4 november Ondanks de vrees voor intimidatie, agressie of ongeregeldheden bij stembureaus verlopen de Amerikaanse verkiezingen vooralsnog zonder grote incidenten. Daryl Johnson, veiligheidsexpert en voormalig medewerker van het ministerie van Binnenlandse Veiligheid, reageert opgelucht, maar roept Amerikanen wel op waakzaam te blijven. ,,De periode na de verkiezingen blijft riskant, omdat je te maken krijgt met de nasleep van de verkiezingsresultaten”, zegt Johnson tegen The New York Times.