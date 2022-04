Hoe een Nederlandse ‘burgerjournalist’ onder de vleugels van het Russische leger terechtkwam

Er zijn maar weinig westerse journalisten die de waarheid vertellen, zegt de presentator van Vremja, een goed bekeken nieuwsprogramma op het eerste kanaal van de Russische televisie. ,,Maar er zijn ook reporters die niet bang zijn om de waarheid te vertellen. Zij gingen naar de Donbas.”



Dan volgt een reportage over een groepje mensen, gekleed in scherfvesten en helmen met het woord ‘pers’ erop. Ze worden door Russische functionarissen in Oost-Oekraïne rondgeleid in een stelling ‘van waaruit de Oekraïners schoten’ op de huizen van mensen in de Donbas. De stelling ligt vol met opgestapelde granaten en (ongeschonden) vlaggen met nazisymbolen erop. De boodschap voor de kijker is duidelijk: dit is een door de Russen veroverde stelling die van het beruchte Azovbataljon is geweest, een extreemrechts onderdeel van het Oekraïense leger.