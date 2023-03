Hoe de oorlog compleet anders was gelopen als de Russen Voznesensk in handen hadden gekregen

met video Bevrijd Cherson nog voortdu­rend onder vuur: ‘Zo van: als wij stad niet mogen hebben, dan jullie ook niet’

Op 11 november vorig jaar werd de stad Cherson bevrijd uit de handen van de Russen. Stroom en internet werken weer en de bussen rijden. Maar denk niet dat het leven in Cherson drie maanden later zijn gewone gangetje gaat. De stad is kapot, verlaten en uitgestorven.