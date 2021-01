Historische rechtszaak in Duitsland: hoogste straf voor neonazi die politicus doodschoot

De hoofdverdachte van de moord op een regionale politicus van de CDU-partij van Angela Merkel, in 2019 bij Kassel, is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf met het voorbehoud van tbs. De rechtbank in Frankfurt achtte bewezen dat Stephan Ernst (47) handelde vanuit extreemrechtse motieven en zijn slachtoffer doodschoot vanwege diens inzet voor vreemdelingen in Duitsland.

Daarmee pleegde hij niet alleen een politieke moord maar ook een aanslag op de democratische rechtsstaat die Walter Lübcke (65) als politicus vertegenwoordigde, aldus de rechtbank. Levenslang betekent in Duitsland minstens vijftien jaar cel. Daarna komt de veroordeelde in aanmerking voor voorwaardelijke invrijheidstelling met een proeftijd van vijf jaar. Tbs kan zo'n vrijlating voorkomen. Vanwege de bijzondere zwaarte van de schuld van Ernst behoudt de rechtbank zich een beslissing over tbs voor aan het eind van zijn detentieperiode.

Een gerechtspsychiater omschreef de vader van een zoon en dochter (18 en 16 jaar) als een gevaarlijk persoon met een neiging om zware gewelddaden te plegen en een grote kans op herhaling. De advocaten van Ernst vroegen vorige week een ‘evenredige en aanvaardbare straf’ voor hun cliënt. Die was volgens hen niet schuldig aan moord maar aan doodslag. Onder meer omdat hij de ‘pleitbezorger voor meer vluchtelingen’ doodschoot in de veronderstelling daarmee het algemeen belang te hebben gediend.

De rechtbank sprak Ernst daarnaast wegens gebrek aan bewijs vrij van poging tot moord op een Iraakse vluchteling. Ahmed I. (27) werd in januari 2016 in Lohfelden bij Kassel door een fietser met een mes in de rug gestoken en raakte zwaargewond.

Medeverdachte Markus Hartmann (44) is vrijgesproken van medeplichtigheid aan moord maar veroordeeld tot een voorwaardelijke straf van een jaar en zes maanden wegens illegaal wapenbezit. Zijn advocaat vroeg vrijspraak voor zijn cliënt. Die ontkende elke betrokkenheid bij de zaak en noemde Stephan Ernst een ‘notoire leugenaar'. De openbaar aanklager eiste niettemin negen jaar en acht maanden cel tegen hem wegens ‘psychische medeplichtigheid’ aan moord. Hij zou Ernst, die hij kende uit de extreemrechtse scène, politiek geradicaliseerd hebben.

De wapenfanaat, die op onlinemarktplaats eGun wapens en uitrusting verkocht, werd in oktober na vijftien maanden voorarrest vrijgelaten. Dit omdat er volgens de rechtbank geen ernstige verdenkingen meer tegen hem waren.

Stephan Ernst legde drie betekenissen af. In de eerste, na zijn arrestatie twee weken na de moord, verklaarde hij alleen te hebben gehandeld. In zijn tweede bekentenis in januari 2020 zei de veertiger dat Hartmann en hij Lübcke slechts wilden intimideren en bedreigen maar dat de revolver per ongeluk afging toen zijn handlanger het wapen vasthield. In zijn derde bekentenis verklaarde de industrieel monteur dat ze de moord samen beraamden, dat Hartmann hem leerde schieten en dat hij Lübcke doodschoot. Dit toen de politicus na een woordenwisseling met de twee bij zijn villa bij Kassel wilde opstaan uit zijn tuinstoel.

De openbaar aanklager achtte de eerste bekentenis het meest geloofwaardig maar ging ervan uit dat ‘de doener’ Ernst politiek was geradicaliseerd door ‘de denker’ Hartmann. De weduwe en zoons van Lübcke achtten de derde bekentenis het meest geloofwaardig vanwege Ernsts gedetailleerde antwoorden op hun verzoek ‘de volledige waarheid’ te vertellen over de moord op hun echtgenoot, vader en opa. Die zat op zaterdagavond 1 juni 2019 rond middernacht op het terras van zijn villa in Wolfshagen-Istha, rookte een sigaret terwijl hij op zijn tablet een bestemming zocht voor een spontane trip met zijn vrouw en hun 1-jarige kleinzoon die voor het eerst bij hen logeerde. Volgens Ernst keek Lübcke in zijn laatste levensminuten in het gezicht van Hartmann die voor hem stond.

CDU-politicus Walter Lübcke werd van dichtbij door het hoofd geschoten. Hij kreeg in 2015 landelijke bekendheid toen hij zich tijdens een informatieavond over een opvangcentrum voor vluchtelingen in Lohfelden achter het vreemdelingenbeleid van Angela Merkel schaarde. Hij zei daarbij dat ‘Duitsers moeten opkomen voor de christelijke waarden en dat zij die daar niet achter staan de vrijheid hebben het land op elk moment te verlaten’.

De uitspraak veroorzaakte veel ophef onder de aanwezigen, onder wie Ernst en Hartmann. Een door laatstgenoemde met diens mobieltje gemaakt filmpje ging viraal op sociale media. Veel mensen interpreteerden de woorden als ‘Duitsers die tegen de opvang van vluchtelingen zijn, moeten maar wegwezen’.

Duitse media noemden de rechtszaak tegen de twee neonazi's, die in juni vorig jaar begon, om meerdere redenen ‘historisch'. Walter Lübcke was weliswaar niet de eerste politicus in Duitsland die door rechtsextremisten werd doodgeschoten - in 1922 kwam de joodse minister van Buitenlandse Zaken Walther Rathenau om het leven bij een aanslag door de ultranationalistische en antisemitische Organisation Consul - maar de CDU-politicus was wel het eerste slachtoffer van een politieke moord in het naoorlogse en democratische Duitsland. De moord op Lübcke was voor de Duitse politiek en veiligheidsdiensten een keerpunt. Ze verklaarden extreemrechts de oorlog.

