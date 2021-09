Historisch: voor het eerst gaan alleen burgers mee op ruimtevlucht rond aarde

De ruimte is niet alleen voor professionele astronauten, maar ook voor gewone burgers. Dat is de boodschap die verkopers van ruimtetoerisme graag overbrengen. Daarom stuurt een van die bedrijven, SpaceX van miljardair Elon Musk, volgende week een speciale vlucht naar de ruimte. Voor het eerst bestaat de bemanning van een toestel dat in een baan rond de aarde komt alleen uit burgers. Zij worden voorbereid en getraind, maar er gaan geen professionele astronauten mee.

Inspiration4, zo heet de missie. De gezagvoerder is de 38-jarige miljardair Jared Isaacman, die de vlucht betaalt. Hij is de oprichter van betaaldienst Shift4. In zijn vrije tijd is hij straaljagerpiloot en bergbeklimmer. In 2009, toen hij 26 was, vloog Isaacman met een vliegtuig in recordtempo de wereld rond. Hij had slechts 62 uur nodig voor de reis.

Isaacman koos drie burgers die met hem mee mogen gaan. Daarbij koos hij ook een goed doel. SpaceX hoopt dat de vlucht zo’n 200 miljoen dollar (bijna 170 miljoen euro) opbrengt voor een kinderziekenhuis in de stad Memphis, onder meer door het veilen van spullen die meegaan aan boord.

Arts-assistent

Een van de bemanningsleden is Hayley Arceneaux (29), die als arts-assistent in het ziekenhuis werkt. Als kind had zij kanker. Haar knie werd vervangen en ze kreeg een staaf van titanium in haar dijbeen. Ze wordt de eerste persoon met een prothese die naar de ruimte gaat. Christopher Sembroski (42) mag mee omdat hij geld doneert aan het kinderziekenhuis. Het vierde en laatste bemanningslid is Sian Proctor (51), een docente geologie. Ze probeerde in 2009 astronaut te worden voor de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA, maar viel af bij de laatste selectieronde.

De lancering staat voorlopig gepland voor donderdag, maar het precieze tijdstip hangt af van de weersverwachting rond de ruimtebasis Cape Canaveral in Florida. De bemanning komt maximaal 540 kilometer van de aarde. De laatste keer dat mensen zo ver weg gingen, was in 2009. Na een vlucht van drie dagen moet het vaartuig met de vier, hangend aan een parachute, in de Atlantische Oceaan plonzen.

Concurrentiestrijd

Musk is in een hevige concurrentiestrijd verwikkeld met twee andere miljardairs, die zich ook op ruimtetoerisme hebben gestort. In juli ging een ruimtevliegtuig van Virgin Galactic naar de rand van de dampkring. Aan boord zaten oprichter Richard Branson en drie van zijn naaste medewerkers.

Musks andere rivaal, Amazon-oprichter Jeff Bezos, ging anderhalve week later ook naar grote hoogten. Hij zat aan boord van de eerste bemande vlucht van zijn bedrijf Blue Origin. Een van de drie andere passagiers was de Nederlander Oliver Daemen, de jongste mens die ooit in de ruimte is geweest. Maar Branson, Bezos en hun reisgenoten kwamen niet in een baan rond de aarde.