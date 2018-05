Historisch bezoek prins William aan Israël en Palestijnse gebieden eind juni

William begint zijn reis in de Jordaanse hoofdstad Amman. Maandag 25 juni reist hij door naar de Jordaanse stad Jerash. Vanuit daar gaat de Britse prins naar Tel Aviv. William is ook dinsdag nog in de Israëlische kuststad, dan gaat de hertog van Cambridge ook naar Jeruzalem. Op woensdag 27 juni is William op de Westelijke Jordaanoever. Dan brengt hij een bezoek aan Ramallah. Die dag is de prins ook weer in Jeruzalem en Tel Aviv. William sluit zijn bezoek op donderdag 28 juni af in Jeruzalem.