Hirsi Ali: Biden citeert profeet Mohammed die de shariawetgeving uitspreekt

‘EU-ministers vergaderen vrijdag over Wit-Rus­land’, ruim 1000 arresta­ties op derde avond van protesten

12:56 De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU-landen hebben een vergadering ingelast over de omstreden verkiezingen in Wit-Rusland. De Zweedse minister Ann Linde zei dat ze is uitgenodigd voor het overleg, dat vrijdag is. De Europese Unie zou dan over sancties praten tegen de regering van president Aleksander Loekasjenko.