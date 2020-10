Hier stemde in 2016 bijna iedereen op Trump (en op 3 november doen ze dat weer)

Als je Amerika wilt leren kennen, moet je in de kerk zijn. Kerken zijn het bindmiddel van de Amerikaanse samenleving, knooppunten van het sociale leven. Al helemaal in dorpen als Hope, Texas, waar geen winkels of scholen zijn, maar wel twee kerken. De oudste, een methodistenkerk in een wit gebouwtje dat hier sinds 1889 staat, oogt verlaten. Dus bellen we de dominee, Warren Hornung, die kantoor houdt in het dichtstbijzijnde stadje, Yoakum. Hornung is 82, maar had weinig trek in pensioen. Thuis houdt hij dus tachtig koeien en elke zondag spreekt hij om acht uur ’s ochtends de gemeente in Hope toe. Kan net, voordat hij om kwart voor tien moet preken in de zusterkerk een kwartier verderop.