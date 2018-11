Hier draait het morgen om bij de verkiezingen in de VS

Doorstaat president Donald Trump morgen zijn eerste test? Alles wat je moet weten over de verkiezingen in de VS.

Wat zijn de tussentijdse verkiezingen ook alweer, en waarom hebben we het erover?

Het lijkt soms alsof er altijd verkiezingen zijn in de VS - en dat is eigenlijk ook zo, Amerikanen voeren nog campagne voor een plek in het schoolbestuur - maar die van morgen, de midterms, horen tot de belangrijkste. Het is de eerste keer dat kiezers hun mening kunnen geven over het bewind van Trump. Ze bepalen hoe de rest van zijn presidentschap eruit gaat zien. Gaan burgers hem tot de orde roepen, of geven ze hem de vrije hand?

Er wordt ook gestemd over honderden lokale bestuursposten, zoals die van gouverneur, maar de ogen zijn vooral gericht op de kandidaten voor het Congres, het parlement. In het Huis van Afgevaardigden en de Senaat heeft de Republikeinse partij van Trump nu de meerderheid. Als de Democraten in een of beide 'kamers' de macht grijpen, zal het voor de Amerikaanse president moeilijker worden om te regeren. Kiezers delen morgen dus een stempel van goed- of afkeuring uit voor de rechts-conservatieve, provocatieve koers die Trump en zijn partij voeren.

Hoe staan de partijen ervoor?

Het lijkt erop dat de Democraten het goed gaan doen in het Huis van Afgevaardigden. Ze moeten er 23 zetels bij veroveren om de meerderheid te krijgen, en volgens opiniepeilers hebben ze goede kansen daarin te slagen. In de Senaat ziet het er juist mooi uit voor de Republikeinen. Het systeem is daar anders: morgen wordt gestemd over een derde van de zetels, vooral in conservatieve staten waar Trump goed ligt. Daardoor kan zijn partij vermoedelijk de macht in de Senaat behouden.

Als het Huis van Afgevaardigden naar de Democraten gaat, is dat een tegenslag voor Trump, maar wel een ingecalculeerde - de partij van de zittende president verliest vaak macht in de midterms. In 2010, twee jaar nadat Barack Obama president werd, verloren de Democraten 63 zetels. Toch zou het een tikje gênant zijn voor Trump, omdat hij hoogstpersoonlijk een politieke blitzkrieg heeft gevoerd om het Huis Republikeins te houden.

Volledig scherm President Donald Trump op een campagnebijeenkomst in West Virginia. © AFP

Kunnen we die peilingen vertrouwen?

Voorspellen is moeilijk, omdat het niet om een landelijke verkiezing gaat, zoals bij ons, maar om honderden lokale races tussen een Democraat en een Republikein. Niet overal zijn voldoende betrouwbare peilingen beschikbaar. De statistici van FiveThirtyEight.com schatten nu dat de Democraten een kans van 87 procent hebben om de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden op te eisen. Dat betekent dat de Republikeinen ook nog steeds een kans van een op acht hebben om te winnen.

Veel Amerikanen laten het tijdens de midterms afweten om naar de stembus te gaan, dus welke groepen wél gaan stemmen geeft de doorslag. Democraten zijn vaker jongeren en minderheden, groepen die niet zo trouw stemmen als de oudere blanke kiezers die vaker de Republikeinen steunen. Het lijkt er wel op dat veel Democraten uit frustratie over Trump gemotiveerder dan ooit zijn om te stemmen. Een hoge opkomst kan dus in het voordeel van hun partij uitpakken. Woensdagochtend vroeg (Nederlandse tijd) zouden de uitslagen uit belangrijke districten binnen moeten zijn.

Van wie wordt Trump zenuwachtig?

De Democraten gaan de strijd aan met in de voorhoede jonge, progressieve, vrouwelijke en etnisch diverse kandidaten. De jongste vrouw ooit gaat hoogstwaarschijnlijk het Congres halen, de 29-jarige ‘democratische socialist’ Alexandria Ocasio-Cortez. In het relatief conservatieve Georgia weet Stacey Abrams het de Republikeinse kandidaat moeilijk te maken - zij kan als eerste zwarte vrouw gouverneur worden.

Volledig scherm De 29-jarige 'democratische socialist’ Alexandria Ocasio-Cortez. © REUTERS

Volledig scherm De progressieve Democraat Andrew Gillum. © REUTERS Trump is vooral bang voor verlies in zijn tweede thuis Florida, een belangrijke swing state waar hij steun moet verzamelen om in 2020 herkozen te kunnen worden. Maar de zwarte, progressieve Democraat Andrew Gillum zou in de strijd om het gouverneurschap Trumpist Ron DeSantis wel eens kunnen verslaan.



Kandidaat-senator Beto O'Rourke heeft zich ook opgewerkt tot Democratische superster, door hardcore Republikein Ted Cruz het vuur aan de schenen te leggen in het altijd loyaal-Republikeinse Texas. Maar peilingen wijzen erop dat Cruz zijn Senaatszetel behoudt.

En wie is de schrik van de Democraten?

De Democraten nemen het op tegen de economie. Dat die als een tierelier draait, overtuigt veel kiezers om weer de kant van Trump en de Republikeinen te kiezen. Het zweet staat vooral in de handen van Democraten die herkozen moeten zien te worden in een staat die in 2016 de voorkeur gaf aan Trump boven Hillary Clinton. Senator Claire McCaskill uit Missouri bijvoorbeeld. Zij moet Josh Hawley, de 38-jarige hoogste baas van justitie in die staat, van zich af zien te houden. Niet voor niets is de laatste verkiezingsrally van Trump in Missouri - hij hoopt te helpen met het uit het zadel wippen van McCaskill. In Florida moet zittend Democratisch senator Bill Nelson zien te voorkomen dat de huidige gouverneur, Rick Scott, een Senaatszetel opeist voor de Republikeinen. Het wordt, als we de peilingen mogen geloven, een fotofinish.

Volledig scherm Senator Claire McCaskill uit Missouri. © AFP

Als de machtsverhoudingen inderdaad verschuiven, wat dan?

Als de Democraten de controle krijgen over het Huis van Afgevaardigden, reken dan op een reeks onderzoeken naar de (zakelijke) handel en wandel van Trump en zijn mensen. Een afzettingsprocedure is niet waarschijnlijk - partijleider Nancy Pelosi vindt het 'geen prioriteit' en zonder steun van de Senaat zou het nergens toe leiden. Als de Senaat Republikeins blijft, gebeurt er vermoedelijk sowieso weinig in Washington. Als een Democratisch Huis en een Republikeinse Senaat het eens moeten worden over wetgeving, zullen veel plannen eindigen met een patstelling.