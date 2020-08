Hevige bosbranden in Zuid-Spanje: ruim 2400 mensen geëvacueerd

Video Zeker zes doden in VS door orkaan Laura

28 augustus De krachtige orkaan Laura die donderdag over Louisiana trok, heeft in de Amerikaanse staat aan zeker zes mensen het leven gekost. Reddingsteams zijn nog volop in touw en meer slachtoffers worden niet uitgesloten. Toch is gouverneur John Bel Edwards van de staat opgelucht dat de storm niet zo catastrofaal is geweest als vooraf werd gedacht.