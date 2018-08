Het zwartepieten over schuldvraag brugramp Genua is begonnen

Wie is verantwoordelijk voor het instorten van de brug in Genua? De huidige populistische regering bestaande uit de anti-migratiepartij Lega en protestpartij Vijfsterrenbeweging trekken fel ten strijde tegen de beheerder en de vorige regeringen. Volgens de oppositie zijn juist de regeringspartijen verantwoordelijk voor de ramp.

De Morandi-brug in Genua stortte dinsdagmorgen in. Een dertigtal auto's vielen zo'n 90 meter naar beneden. Achtendertig mensen kwamen daarbij om het leven. Zij krijgen morgen een staatsbegrafenis. Het officiële dodental is echter voorlopig, want in de puinhopen van de vierbaansweg en brugpijler wordt nog altijd dag en nacht gezocht naar zo'n twintig vermisten. Vijftien gewonden liggen in ziekenhuizen, onder hen zijn negen in levensgevaar.

Officier van Justitie Francesco Cozzi van het OM in Genua, verantwoordelijk voor het onderzoek naar het instorten van de Morandi-brug, liet vanochtend weten dat er nog geen officiële verdachten zijn. Cozzi: ,,Daarvoor is het nu simpelweg te vroeg. We moeten eerst meer informatie krijgen over de oorzaak.''

Voor de Italiaanse regering is het wel al glashelder wie verantwoordelijk is voor de tragedie: het infrastructuurbedrijf Atlantia, moederconcern van autosnelwegbeheerder Autostrade. De grootste aandeelhouder van Atlantia is de Benetton-familie (o.a. bekend van kledingmerk United Colors of Benetton). De regering beschuldigt het bedrijf ervan te veel winst te hebben uitgekeerd en te weinig in het wegennet te hebben geïnvesteerd. Door gebrek aan onderhoud zou de Morandi-brug zijn ingestort. Op sociale media regent het foto's van een breeduit lachende familie Benetton en foto's van de ingestorte brug met de tekst: 'United Colors of Benetton.'

Vergunning

De Italiaanse regering wil de vergunning van het bedrijf om snelwegen te exploiteren zo snel mogelijk intrekken. Deze vergunning loopt nog tot 2038, maar via een juridische procedure kan dit vervroegd worden als het bedrijf ernstig in gebreke blijkt te zijn geweest. Atlantia laat in een reactie weten deze procedure 'met vertrouwen tegemoet te zien.' De aandelen van het bedrijf kelderden 22 procent op de Italiaanse beurs.

Vicepremier en leider van protestpartij de Vijfsterrenbeweging Luigi di Maio beschuldigt de voorgaande regeringen geld te hebben aangenomen van de familie Benetton. De opmerking kon op grote woede rekenen van o.a. de linkse oud premier Matteo Renzi die Di Maio een leugenaar en een lijkenpikker noemde. Renzi: ,,Sinds deze regering aan de macht is de bouw van nieuwe infrastructuur volledig tot stilstand gekomen. Zo stort heel Italië in elkaar.''

Inderdaad is protestpartij de Vijfsterrenbeweging, die de huidige minister van Infrastructuur levert, van oudsher fel tegen grote, kostbare infrastructurele projecten. Saillant detail: vijf jaar geleden noemde de partij het instortingsgevaar van de Morandi-brug nog 'een fabeltje.'