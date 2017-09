Het Russische leger maakt Oost-Europa vandaag zenuwachtig met enorme oefening

'Pharma Bro' Shkreli zit vast na bedreiging over haarlok Hillary Clinton

3:10 Martin Shkreli is woensdagavond in New York in de gevangenis gezet nadat hij op Facebook geld uitloofde voor een plukje haar van Hillary Clinton. De voormalig farmaceutisch ondernemer was op borgtocht vrij in afwachting van zijn gevangenisstraf nadat hij eerder was veroordeeld voor fraude.