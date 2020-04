Het ‘nieuwe normaal’: zo proberen de EU-landen weer op te starten

De Belgische premier Sophie Wilmès presenteerde deze week de nieuwe coronarichtlijnen. Dat zorgde voor een beetje duidelijkheid, maar ook voor verwarring en zelfs boosheid.



De allerbelangrijkste maatregel is dat de lockdown voor de Belgen voortduurt tot zeker 3 mei.



En die lockdown is een stuk strenger dan in Nederland. Zo is er een samenscholingsverbod voor meer dan twee personen. Mensen mogen alleen naar buiten voor essentiële verplaatsingen.



Dat laatste is wel iets versoepeld. Wie kinderen onder de 6 jaar heeft, mag nu de auto pakken voor ‘recreatie’. Dat betekent niet naar zee of naar de Ardennen, maar bijvoorbeeld naar het bos om te wandelen.



Fietsen en joggen mochten wel de afgelopen weken, daar zijn nu skaten, steppen en rolschaatsen aan toegevoegd. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat je na je activiteit meteen weer naar huis gaat. Uitrusten op een bankje in het park mag nog steeds niet.