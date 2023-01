Het kan -8 graden worden... in Marokko

Update/met video Zeker acht doden bij schietpar­tij in synagoge Jeruzalem, dader gedood, VS bieden hulp aan

Door een schietpartij bij een synagoge in een joodse buitenwijk in Oost-Jeruzalem zijn zeker acht mensen omgekomen, melden Israëlische media. Minstens negen mensen zijn gewond geraakt, aldus de hulpdiensten in het door Israël ingelijfde deel van de stad. De politie, die spreekt over een terroristische aanval, heeft de dader gedood.

28 januari