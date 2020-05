Het is fijn om het eeuwige geruzie over voetbal weer te horen bij de bar

Het is druk op de markt, bij mijn vaste groentekraam is het lastig een plekje te vinden op een meter afstand van de andere klanten. Met wat inschatten manoeuvreer ik mij recht voor de kraam. Binnen een minuut staat ze naast me, bijkans tegen me aan. ‘Ik was eerst.’ Haar ogen spuwen vuur boven het gebloemde mondkapje dat half onder haar neus hangt. Ik schat haar dik in de tachtig. Van schrik doe ik een stap achteruit. ‘Signora, ik probeer afstand te houden.’ Blijkbaar is de angst je plek te verliezen in de rij bij de groentekraam groter dan de angst voor welk virus dan ook.