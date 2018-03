Het gaat nog steeds slecht met de 'man met de kap over zijn hoofd'

Vijftien jaar nadat de wereldschokkende beelden werden gemaakt in de al onder Saddam Hussein beruchte Abu Ghraib-gevangenis in Bagdad vertelt ‘de-man-met-de-kap’ nu hoe het met hem gaat in een korte video van een Arabische nieuwszender. Al-Qaisi werd in 2003 opgepakt door Amerikaanse soldaten na de Amerikaanse invasie in Irak. Hij werd ervan verdacht een opstandeling te zijn maar zelf heeft hij een ander verhaal. De tegenwoordig in Jordanië woonachtige Al-Qaisi bezat naar eigen zeggen een voetbalveld in de wijk Al-Amiriya in Bagdad. Hij kreeg het met Amerikaanse soldaten aan de stok toen die ‘lichaamsdelen’ en afval op zijn veld zouden hebben gedumpt. Qaisi klaagde erover in zijn wijk en de krant en werd niet lang daarna van huis gehaald omdat hij een opruier zou zijn. Hij werd opgesloten in de Abu Ghraib-gevangenis. En gemarteld, door Amerikaanse bewakers. De foto’s die Amerikaanse soldaten zelf van hun wandaden maakten, lekten uit naar de Amerikaanse media en oogstten wereldwijd afkeuring en veroordeling.

Kistje

In het nu door de site Middle East Eye gemaakte portret vertelt Al-Qaisi over de gevolgen. Het gaat nog altijd slecht met hem. Hij werd destijds gemarteld en vernederd. Hij was de man die op het kistje stond met zijn armen gespreid. Al-Qaisi werd meerder keren gemarteld met stroomstoten, er werd een deel van een bezemsteel in zijn anus gestoken en er was over hem geürineerd.



Nog altijd heeft hij nachtmerries van wat hij meemaakte in cel 49 in Abu Ghraib. ,,De elektroshocks vergeet ik nooit, alsof er van binnenuit vuur uit je ogen komt”, zegt hij in de video. De fragiele vijftiger kampt met de trauma’s. Hij zal nooit een badkuip in zijn badkamer hebben omdat dan onmiddellijk herinneringen bovenkomen over waterboarding. Dat is een omstreden en verboden verhoortechniek waarbij wordt gesimuleerd dat de ondervraagde zal verdrinken door steeds water over zijn met een doek bedekte gezicht te gieten.