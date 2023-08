Het ‘elektrisch maken’ van oude benzineauto’s: in Frankrijk doen ze het

Turkije roept Nederland op het matje na verscheu­ren van koran

De Nederlandse plaatsvervangend ambassadeur in de Turkse hoofdstad Ankara is op het matje geroepen door Turkije. Dat bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Turkije ontbood de diplomaat nadat Pegidavoorman Edwin Wagensveld een koran had verscheurd bij de Turkse ambassade in Den Haag.